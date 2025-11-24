Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза лекарств из Индии

Cотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) предотвратили попытку незаконного ввоза лекарственных средств на территорию страны.

Об этом сообщили Report в ГТК.

Сообщается, что двое граждан иностранного государства, прибывшие авиарейсом Нью-Дели - Баку, были подвергнуты таможенной проверке. В ходе осмотра багажа и ручной клади обоих лиц были обнаружены не заявленные таможенному контролю 72 единицы лекарственных препаратов по лечению онкологических заболеваний.

По факту проводится расследование.