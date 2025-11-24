Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза лекарств из Индии
- 24 ноября, 2025
- 12:56
Cотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) предотвратили попытку незаконного ввоза лекарственных средств на территорию страны.
Об этом сообщили Report в ГТК.
Сообщается, что двое граждан иностранного государства, прибывшие авиарейсом Нью-Дели - Баку, были подвергнуты таможенной проверке. В ходе осмотра багажа и ручной клади обоих лиц были обнаружены не заявленные таможенному контролю 72 единицы лекарственных препаратов по лечению онкологических заболеваний.
По факту проводится расследование.
