    Hindistandan Azərbaycana qanunsuz yolla dərman gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:24
    Hindistandan Azərbaycana qanunsuz yolla dərman gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində dərman vasitələrinin qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Dehli-Bakı aviareysi ilə gələn iki nəfər xarici ölkə vətəndaşı gömrük yoxlamasına cəlb edilib, hər iki şəxsin baqaj və əl çantalarına baxış zamanı gömrük orqanına bəyan edilməyən, ümumilikdə 72 ədəd onkoloji dərman vasitələri aşkar olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза лекарств из Индии

