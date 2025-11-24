Hindistandan Azərbaycana qanunsuz yolla dərman gətirilməsinin qarşısı alınıb
Biznes
- 24 noyabr, 2025
- 12:24
Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində dərman vasitələrinin qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb.
Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Dehli-Bakı aviareysi ilə gələn iki nəfər xarici ölkə vətəndaşı gömrük yoxlamasına cəlb edilib, hər iki şəxsin baqaj və əl çantalarına baxış zamanı gömrük orqanına bəyan edilməyən, ümumilikdə 72 ədəd onkoloji dərman vasitələri aşkar olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
13:20
Azərbaycan binalarda təbii qazla işləyən avadanlıqlardan imtina edəcəkİnfrastruktur
13:20
Qazaxıstan Türk dünyasının QHT şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı işləri davam etdirəcəkXarici siyasət
13:15
Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edibXarici siyasət
13:12
Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"Xarici siyasət
13:03
Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklərDigər ölkələr
12:59
Bobur Bekmurodov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Avropa nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcək"Xarici siyasət
12:58
Azərbaycan 2035-ci ilədək sənayenin dekarbonizasiyası ilə bağlı planları açıqlayıbSənaye
12:55
Foto
Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
12:50
Foto