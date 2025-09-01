Азербайджанские таможенники обнаружили 2 кг метамфетамина

В ходе таможенного досмотра грузового автомобиля, въезжающего в Азербайджан из Ирана через Билясуварский таможенно-пропускной пункт, в огнетушителе транспортного средства обнаружено около 2 кг психотропного вещества метамфетамина.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, задержаны подозреваемые в контрабанде водитель и его соучастник.

По факту ведется расследование.