    Азербайджанские таможенники обнаружили 2 кг метамфетамина

    • 01 сентября, 2025
    Азербайджанские таможенники обнаружили 2 кг метамфетамина

    В ходе таможенного досмотра грузового автомобиля, въезжающего в Азербайджан из Ирана через Билясуварский таможенно-пропускной пункт, в огнетушителе транспортного средства обнаружено около 2 кг психотропного вещества метамфетамина.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, задержаны подозреваемые в контрабанде водитель и его соучастник.

    По факту ведется расследование.

    Azərbaycan gömrükçüləri 2 kiloqram metamfetamin aşkar edib

