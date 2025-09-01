Azərbaycan gömrükçüləri 2 kiloqram metamfetamin aşkar edib
Biznes
- 01 sentyabr, 2025
- 09:04
İrandan Biləsuvar gömrük buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Azərbaycana daxil olan yük nəqliyyat vasitəsinə rentgen qurğusunun tətbiq edilməsi ilə həyata keçirilən gömrük baxışı zamanı və digər kompleks tədbirlər nəticəsində avtomobilin yanğınsöndürmə balonundan gömrük nəzarətindən gizlədilən, ümumi təqribi çəkisi 2 kiloqram olan psixotrop maddə - metamfetamin aşkar edilib.
"Report" bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qaçaqmalçılıqda şübhəli bilinən sürücü və ölkə ərazisində cinayətin iştirakçısı olan digər şəxs saxlanılıb.
Faktla bağlı Komitənin Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsində araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:51
Ərdoğan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin gedişindən məmnunluq ifadə edibXarici siyasət
09:50
Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başlayıbHadisə
09:48
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıbEnergetika
09:37
Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
09:25
Tokayev ŞƏT-in su problemlərinin öyrənilməsi Mərkəzinin yaradılmasını təklif edibDigər ölkələr
09:18
Azərbaycan idmançılarının sentyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıbFərdi
09:11
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2025)Maliyyə
09:11
Ərdoğan ŞƏT sammitində Paşinyanla görüşübRegion
09:07