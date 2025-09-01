    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Azərbaycan gömrükçüləri 2 kiloqram metamfetamin aşkar edib

    Biznes
    • 01 sentyabr, 2025
    • 09:04
    Azərbaycan gömrükçüləri 2 kiloqram metamfetamin aşkar edib

    İrandan Biləsuvar gömrük buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Azərbaycana daxil olan yük nəqliyyat vasitəsinə rentgen qurğusunun tətbiq edilməsi ilə həyata keçirilən gömrük baxışı zamanı və digər kompleks tədbirlər nəticəsində avtomobilin yanğınsöndürmə balonundan gömrük nəzarətindən gizlədilən, ümumi təqribi çəkisi 2 kiloqram olan psixotrop maddə - metamfetamin aşkar edilib. 

    "Report" bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata görə, qaçaqmalçılıqda şübhəli bilinən sürücü və ölkə ərazisində cinayətin iştirakçısı olan digər şəxs saxlanılıb.

    Faktla bağlı Komitənin Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsində araşdırma aparılır. 

    Dövlət Gömrük Komitəsi   metamfetamin  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Азербайджанские таможенники обнаружили 2 кг метамфетамина

    Son xəbərlər

    09:51

    Ərdoğan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin gedişindən məmnunluq ifadə edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başlayıb

    Hadisə
    09:48

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb

    Energetika
    09:37

    Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    09:25

    Tokayev ŞƏT-in su problemlərinin öyrənilməsi Mərkəzinin yaradılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    09:18

    Azərbaycan idmançılarının sentyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    09:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2025)

    Maliyyə
    09:11

    Ərdoğan ŞƏT sammitində Paşinyanla görüşüb

    Region
    09:07

    Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq turnirdə qrup mərhələsinə yekun vurulacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti