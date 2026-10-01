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    Азербайджанские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных косметических средств

    Бизнес
    • 01 октября, 2026
    • 15:37
    Азербайджанские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных косметических средств

    Сотрудники Государственного таможенного комитета выявили факт попытки ввоза в Азербайджан косметических средств без соответствующего декларирования.

    Как сообщает Report со ссылкой на комитет, при прохождении транспортного средства через стационарную рентгеновскую установку на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" в грузовом отсеке были обнаружены подозрительные изображения.

    В ходе проверки было выявлено 4 752 единицы незадекларированных косметических средств.

    По факту проводится расследование.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Незадекларированные товары Таможенный пост Красный мост
    Azərbaycan gömrükçüləri 5 minə yaxın kosmetik vasitə müsadirə edib
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