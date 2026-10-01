Азербайджанские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных косметических средств
Бизнес
- 01 октября, 2026
- 15:37
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Сотрудники Государственного таможенного комитета выявили факт попытки ввоза в Азербайджан косметических средств без соответствующего декларирования.
Как сообщает Report со ссылкой на комитет, при прохождении транспортного средства через стационарную рентгеновскую установку на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" в грузовом отсеке были обнаружены подозрительные изображения.
В ходе проверки было выявлено 4 752 единицы незадекларированных косметических средств.
По факту проводится расследование.
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