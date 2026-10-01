Азербайджанские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных косметических средств

Сотрудники Государственного таможенного комитета выявили факт попытки ввоза в Азербайджан косметических средств без соответствующего декларирования.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, при прохождении транспортного средства через стационарную рентгеновскую установку на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" в грузовом отсеке были обнаружены подозрительные изображения.

В ходе проверки было выявлено 4 752 единицы незадекларированных косметических средств.

По факту проводится расследование.