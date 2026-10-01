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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 minə yaxın kosmetik vasitə müsadirə edib

    Biznes
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:02
    Azərbaycan gömrükçüləri 5 minə yaxın kosmetik vasitə müsadirə edib

    Dövlət Gömrük Komitəsinin dfin əməkdaşları bəyan edilmədən ölkəyə gətirilməsinə cəhd göstərilən kosmetik vasitələr aşkar edib.

    "Report" Komitəyə istinadən xəbər verir ki, "Qırmızı Körpü" gömrük postunun idxal nəzarət xəttində stasionar rentgen qurğusundan keçirilən nəqliyyat vasitəsinin yük yerində şübhəli təsvirlər müşahidə olunub.

    Yoxlama zamanı gömrük orqanına bəyan edilməyən 4 752 ədəd kosmetik vasitə aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Qırmızı-Körpü gömrük postu Kosmetik vasitə Qaçaqmalçılıq
    Азербайджанские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных косметических средств
    MiniBoss
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