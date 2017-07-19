Азербайджанские бренды выйдут на мировой рынок

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Многие известные мировые компании ведут работу по созданию новых производственных площадей в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Айдын Алиев.

По его словам, сегодня вопрос развития ненефтяного сектора в Азербайджане является одной из приоритетных задач, определенных президентом Ильхамом Алиевым: "В настоящее время идет работа по созданию свободных индустриальных зон".

А.Алиев отметил, что в конце следующего года совместно с Ираном будет реализован проект строительства автомобильного завода: "Считаю, что было бы прекрасно, если известные турецкие бренды открывали промышленные предприятия в Азербайджане. В то же время среди стран СНГ подписываются соглашения о зонах свободной торговли, таможенные пошлины применяются на большинство товаров. В результате создания в нашей стране производства с помощью турецких промышленников азербайджанские бренды выйдут на рынки стран СНГ и мировой рынок".