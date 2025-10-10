Азербайджанская строительная компания фактически обанкротилась

ОАО Diadem, занятая в секторе строительства, завершило 2024 год с чистым убытком в размере 5,504 млн манатов, тогда как 2023 год был завершен с чистой прибылью в 1,856 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году убыток Diadem до вычета налогов составил 6,88 млн манатов (прибыль годом ранее), а экономия по налогу на прибыль - 1,376 млн манатов (выплата годом ранее).

На 1 января текущего года активы Diadem составляли 114,408 млн (+11,2%), обязательства - 114,817 млн ​​манатов (+17,2%). Балансовый капитал компании в размере 4,995 млн манатов сменился дефицитом капитала в размере 409 тыс. манатов (то есть капитал стал отрицательным, компания фактически стала банкротом), в том числе уставный капитал составил 3,101 млн манатов (+3,3%).

Компания Diadem создана в 2017 году. Ее акционерами являются Эльбрус Набиев (75%) и Кямала Достумалиева (25%).