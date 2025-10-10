İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Azərbaycanın tikinti şirkəti faktiki müflis olub

    Biznes
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:35
    Azərbaycanda tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan "Diadem" ASC 2024-cü ili 5,504 milyon manat xalis zərərlə başa vurub. Halbuki, Şirkət 2023-cü ildən 1,856 milyon manat xalis mənfəətlə çıxmışdı.

    "Report" xəbər verir ki, ötən il "Diadem"in vergiyəqədərki zərəri 6,88 milyon manat (əvvəlki il mənfəət olub), mənfəət vergisi ödəmələri üzrə qənaəti isə 1,376 milyon manat (əvvəlki il ödəmə olub) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Diadem"in aktivləri 114,408 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 11,2 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 17,2 % artaraq 114,817 milyon manata, 4,995 milyon manatlıq balans kapitalı isə 409 min manatlıq kapital çatışmazlığı ilə əvəz olunub (yəni, kapitalı mənfiyə düşüb, faktiki müflis olub), o cümlədən nizamnamə kapitalı 3,3 % artaraq 3,101 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Diadem" 2017-ci ildə yaradılıb. Onun səhmdarları 75 % payla Elbrus Nəbiyev və 25 % payla Kəmalə Dostumaliyevadır.

    tikinti şirkəti "Diadem"
