Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Бизнес
    • 28 января, 2026
    • 12:47
    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Азербайджанская продукция представлена на 31-й Международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2026 в Дубае (ОАЭ).

    Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    При поддержке Министерства экономики Азербайджана, при организации AZPROMO 22 азербайджанские компании и завод по производству минеральной воды "Истису" представляют свою продукцию на стенде Made in Azerbaijan.

    На национальном стенде представлены кондитерские изделия, консервированные продукты, мучные изделия, фрукты и сухофрукты, орехи, масла, безалкогольные напитки, минеральная вода, мед и другие продукты питания.

    На стенде участникам также предоставляются печатные материалы о механизмах поддержки предпринимателей в Азербайджане, благоприятной деловой и инвестиционной среде в стране, а также рекламные видеоролики компаний-участниц.

    В рамках выставки, которая продлится до 30 января, азербайджанские предприниматели при поддержке AZPROMO и Торгового представительства Азербайджана в ОАЭ проводят встречи с коллегами из разных стран и обсуждают экспорт продукции.

    Ежегодная выставка Gulfood в Дубае является одной из крупнейших специализированных международных платформ в мире, а также в регионе Персидского залива и Ближнего Востока. В этом году в мероприятии участвуют представители более 195 стран.

    выставка Gulfood Дубай AZPROMO
    Фото
    Azərbaycan məhsulları Dubayda keçirilən "Gulfood 2026" sərgisində nümayiş olunur

    Последние новости

    12:51

    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    Инфраструктура
    12:47
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Бизнес
    12:44

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Социальная защита
    12:40

    Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки

    Другие страны
    12:40

    Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2

    Финансы
    12:36

    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    В регионе
    12:36

    Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

    Социальная защита
    12:35

    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

    Инфраструктура
    12:32

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    Экология
    Лента новостей