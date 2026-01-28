Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

Азербайджанская продукция представлена на 31-й Международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2026 в Дубае (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

При поддержке Министерства экономики Азербайджана, при организации AZPROMO 22 азербайджанские компании и завод по производству минеральной воды "Истису" представляют свою продукцию на стенде Made in Azerbaijan.

На национальном стенде представлены кондитерские изделия, консервированные продукты, мучные изделия, фрукты и сухофрукты, орехи, масла, безалкогольные напитки, минеральная вода, мед и другие продукты питания.

На стенде участникам также предоставляются печатные материалы о механизмах поддержки предпринимателей в Азербайджане, благоприятной деловой и инвестиционной среде в стране, а также рекламные видеоролики компаний-участниц.

В рамках выставки, которая продлится до 30 января, азербайджанские предприниматели при поддержке AZPROMO и Торгового представительства Азербайджана в ОАЭ проводят встречи с коллегами из разных стран и обсуждают экспорт продукции.

Ежегодная выставка Gulfood в Дубае является одной из крупнейших специализированных международных платформ в мире, а также в регионе Персидского залива и Ближнего Востока. В этом году в мероприятии участвуют представители более 195 стран.