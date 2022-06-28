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Азербайджанская продукция представлена на международной выставке в Южной Корее

Азербайджанская продукция представлена на международной выставке в Южной Корее При совместной поддержке Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики и посольства Азербайджана в Южной Корее продукция нашей страны была представлена на международной выставке "Import Goods Fair 2022" в
Бизнес
28 июня 2022 г. 12:20
Азербайджанская продукция представлена на международной выставке в Южной Корее

При совместной поддержке Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики и посольства Азербайджана в Южной Корее продукция нашей страны была представлена на международной выставке "Import Goods Fair 2022" в Сеуле, Южная Корея.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

Участвующие в выставке представители AZPROMO провели ряд встреч с местными компаниями в целях дальнейшего продвижения азербайджанской продукции в Корее и расширения торговых связей, а также предоставили информацию об экспортном потенциале Азербайджана.

Представители AZPROMO также встретились с директором по международным связям Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Кваком Юнсеоком, а также с сотрудниками учебного центра World Trade Academy Корейской ассоциации международной торговли (KITA). На встречах состоялся обмен мнениями по таким вопросам как расширение взаимных торговых связей, организация совместных тренингов и мероприятий и др.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani products showcased at international exhibition in South Korea
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan məhsulları Cənubi Koreyada beynəlxalq sərgidə təqdim olunub

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