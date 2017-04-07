Азербайджанская компания выиграла тендер на строительство асфальтного завода в Трускавце

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания AKKORD выиграла тендер на строительство асфальтного завода в украинском Трускавце.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам мэр этого города Андрей Кульчинский.

"Азербайджанская компания будет участвовать в строительстве асфальтного завода в Трускавце и автодорог, в частности, на территории западной Украины", - заявил А. Кульчинский.

Он подчеркнул, что на данный момент идут переговоры по осуществлению строительства, как индивидуального, так и совместного участия азербайджанской компании в предложенных проектах. "Мы сегодня рассматриваем различные варианты участия AKKORD", - добавил мэр.