Азербайджанская компания сократила уставный капитал на 26%
Бизнес
- 17 октября, 2025
- 09:44
Компания Sinteks объявила о сокращении своего уставного капитала на 16,531 млн манатов (26,1%) - с 63,4 млн манатов до 46,869 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".
Sinteks зарегистрирована в 2004 году.
