    Азербайджанская компания сократила уставный капитал на 26%

    Бизнес
    • 17 октября, 2025
    • 09:44
    Азербайджанская компания сократила уставный капитал на 26%

    Компания Sinteks объявила о сокращении своего уставного капитала на 16,531 млн манатов (26,1%) - с 63,4 млн манатов до 46,869 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".

    Sinteks зарегистрирована в 2004 году.

    уставный капитал ГНС
    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 26 % azaldır

