Азербайджанская компания сократила уставный капитал на 26%

Компания Sinteks объявила о сокращении своего уставного капитала на 16,531 млн манатов (26,1%) - с 63,4 млн манатов до 46,869 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".

Sinteks зарегистрирована в 2004 году.