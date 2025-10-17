Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 26 % azaldır
Biznes
- 17 oktyabr, 2025
- 09:32
"Sinteks" MMC nizamnamə kapitalını 16,531 milyon manat və yaxud 26,1 % azaldaraq 63,4 milyon manatdan 46,869 milyon manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, "Sinteks" 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.
