    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 26 % azaldır

    Biznes
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:32
    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 26 % azaldır

    "Sinteks" MMC nizamnamə kapitalını 16,531 milyon manat və yaxud 26,1 % azaldaraq 63,4 milyon manatdan 46,869 milyon manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, "Sinteks" 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.

    "Sinteks" nizamnamə kapitalı Dövlət Vergi Xidməti
    Азербайджанская компания сократила уставный капитал на 26%

