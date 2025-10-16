Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Бизнес
    • 16 октября, 2025
    • 12:35
    Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в Узбекистане

    Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в Узбекистане.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

    "В ходе переговоров обсуждены направления взаимодействия по реализации проекта организации производства консервированной продукции в Узбекистане. Особое внимание уделено вопросам подбора земельных участков для размещения заводов, проектирования и инфраструктурного обеспечения, а также мерам государственной поддержки", - сообщает ведомство.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность к оперативной реализации достигнутых договоренностей и выразили намерение развивать новые направления промышленной кооперации. Проект будет реализован при участии азербайджанской компании NB Holding.

    Азербайджан Узбекистан завод консервы
    Azərbaycan şirkəti Özbəkistanda konserv istehsalı zavodu tikəcək
    Azerbaijani company to build canned food plant in Uzbekistan

    Лента новостей