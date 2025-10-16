Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"В ходе переговоров обсуждены направления взаимодействия по реализации проекта организации производства консервированной продукции в Узбекистане. Особое внимание уделено вопросам подбора земельных участков для размещения заводов, проектирования и инфраструктурного обеспечения, а также мерам государственной поддержки", - сообщает ведомство.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к оперативной реализации достигнутых договоренностей и выразили намерение развивать новые направления промышленной кооперации. Проект будет реализован при участии азербайджанской компании NB Holding.