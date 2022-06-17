Азербайджанская AZCHEMCO презентовала свои инновационные проекты в Вашингтоне

Азербайджанская компания AZCHEMCO на полях регионального форума САМСА 2022 (Central Asia, Mongolia, Caucasus, Afganistan), проходившего в Вашингтоне, округ Колумбия, США, презентовала собственные инновационные проекты

Азербайджанская компания AZCHEMCO на полях регионального форума САМСА 2022 (Central Asia, Mongolia, Caucasus, Afganistan), проходившего в Вашингтоне, округ Колумбия, США, презентовала собственные инновационные проекты

Как сообщает Report, компания выступила спонсором форума, который прошел 16 июня.

В своей презентации директор AZCHEMCO Руслан Акчурин указал ряд преимуществ продукции компании, а также отметил отсутствие аналогов выпускаемых ими продуктов Drip Drop 369, A3nergy и Drip Drop 369P.

В мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджана в США и частного сектора страны.

Организаторами форума выступили аналитический центр США - Институт Центральной Азии и Кавказа под руководством известного ученого Фредерика Старра, а также американский Фонд имени Дональда Рамсфельда. На нем обсуждались экономические перспективы региона CAMCA. Основными темами обсуждения стали вопросы, связанные с влиянием ситуации в Украине на регион, изменение способов торговли и логистики в направлении Юга и Востока, а также продовольственная безопасность стран региона и мира.