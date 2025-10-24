Азербайджано-Кыргызский инвестфонд может начать финансировать международные проекты

Азербайджано-Кыргызский инвестиционный фонд рассматривает возможность участия в финансировании инвестиционных проектов, реализуемых не только в Азербайджане и Кыргызстане, но и в третьих странах.

Как передаёт Report, об этом заявил министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков в Баку в рамках второго совещания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран ОТГ.

По словам министра, фонд уже демонстрирует активную деятельность и рассмотрел четыре инвестиционные заявки, дал предварительное одобрение. "Мы призываем предпринимателей, азербайджано-кыргызские совместные предприятия и инвесторов активнее сотрудничать с фондом", - добавил он.

Сыдыков также отметил, что ведется работа по увеличению уставного капитала фонда с $25 до $100 млн.