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Азербайджано-грузинский бизнес-форум будет проходить ежегодно

Азербайджано-грузинский бизнес-форум будет проходить ежегодно Азербайджано-грузинский бизнес-форум теперь будет проходить ежегодно.
Бизнес
5 июля 2022 г. 16:33
Азербайджано-грузинский бизнес-форум будет проходить ежегодно

Азербайджано-грузинский бизнес-форум теперь будет проходить ежегодно.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом генсек бизнес-совета ЕС-Грузия Звиад Чумбуридзе сказал в интервью изданию Business Media.

По его словам, договоренность в связи с этим была достигнута 29 июня на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в Баку.

По словам З.Чумбуридзе, непосредственные контакты представителей бизнес-сектора создают больше перспектив для сотрудничества.

Генсек отметил наличие большого потенциала для увеличения торгового оборота между Грузией и Азербайджаном: "На прошедшем в Баку форуме грузинский бизнес предложил азербайджанскому бизнесу сотрудничество по всем направлениям, включая туризм, недвижимость, свободные промышленные зоны, транспорт и логистику".

На бизнес-форуме, организованном при поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), посольства Азербайджана в Грузии и посольства Грузии в Азербайджане, были представлены 40 компаний из Грузии и 100 компаний из Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Georgia business forum to be held annually
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Gürcüstan biznes forumu hər il keçiriləcək

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