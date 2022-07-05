Азербайджано-грузинский бизнес-форум будет проходить ежегодно

Азербайджано-грузинский бизнес-форум теперь будет проходить ежегодно.

Азербайджано-грузинский бизнес-форум теперь будет проходить ежегодно.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом генсек бизнес-совета ЕС-Грузия Звиад Чумбуридзе сказал в интервью изданию Business Media.

По его словам, договоренность в связи с этим была достигнута 29 июня на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в Баку.

По словам З.Чумбуридзе, непосредственные контакты представителей бизнес-сектора создают больше перспектив для сотрудничества.

Генсек отметил наличие большого потенциала для увеличения торгового оборота между Грузией и Азербайджаном: "На прошедшем в Баку форуме грузинский бизнес предложил азербайджанскому бизнесу сотрудничество по всем направлениям, включая туризм, недвижимость, свободные промышленные зоны, транспорт и логистику".

На бизнес-форуме, организованном при поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), посольства Азербайджана в Грузии и посольства Грузии в Азербайджане, были представлены 40 компаний из Грузии и 100 компаний из Азербайджана.