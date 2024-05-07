Названы сроки предоставления логистической субсидии в Азербайджане

В Азербайджане предоставление логистической субсидии экспортерам начнется во второй половине 2024 года.

В Азербайджане предоставление логистической субсидии экспортерам начнется во второй половине 2024 года.

Об этом Report сообщил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, на данный момент проводятся анализы на традиционных рынках.

Ю.Абдуллаев отметил, что размер субсидий пока не определен, но они будут распространяться на всех экспортеров в Азербайджане.

Отметим, что логистическая субсидия будет применяться в течение 5 лет, а на территориях, освобожденных от оккупации, - в течение 10 лет.