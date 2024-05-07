Бахар Мурадова: Число женщин-предпринимателей в Азербайджане увеличилось почти в 4 раза

В Азербайджане число женщин-предпринимателей выросло почти в 4 раза с 2012 года.

В Азербайджане число женщин-предпринимателей выросло почти в 4 раза с 2012 года.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на 4-м диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

По ее словам, в настоящее время доля женщин среди предпринимателей в целом составляет 22,7%.

"Если в 2020 году средняя заработная плата женщин составляла 63,3% от средней заработной платы мужчин, то в 2021 году достигла 64,8%, а в 2022 году – 67,1%", - сказала она.

Мурадова добавила, что в настоящее время на территории страны действуют 17 женских ресурсных центров, число их членов достигает 8 336.

"В Азербайджане женщины-предприниматели в основном заняты в сельском хозяйстве, каждый пятый фермер – женщина. В этой связи мы должны обеспечить равное участие женщин в процессах принятия решений и на руководящих должностях. Для достижения этих целей Госкомитет начал работу по созданию гендерных комиссий во всех муниципалитетах", - сказала она.