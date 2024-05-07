О нас

Бахар Мурадова: Число женщин-предпринимателей в Азербайджане увеличилось почти в 4 раза

Бахар Мурадова: Число женщин-предпринимателей в Азербайджане увеличилось почти в 4 раза В Азербайджане число женщин-предпринимателей выросло почти в 4 раза с 2012 года.
Бизнес
7 мая 2024 г. 11:24
Бахар Мурадова: Число женщин-предпринимателей в Азербайджане увеличилось почти в 4 раза

В Азербайджане число женщин-предпринимателей выросло почти в 4 раза с 2012 года.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на 4-м диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

По ее словам, в настоящее время доля женщин среди предпринимателей в целом составляет 22,7%.

"Если в 2020 году средняя заработная плата женщин составляла 63,3% от средней заработной платы мужчин, то в 2021 году достигла 64,8%, а в 2022 году – 67,1%", - сказала она.

Мурадова добавила, что в настоящее время на территории страны действуют 17 женских ресурсных центров, число их членов достигает 8 336.

"В Азербайджане женщины-предприниматели в основном заняты в сельском хозяйстве, каждый пятый фермер – женщина. В этой связи мы должны обеспечить равное участие женщин в процессах принятия решений и на руководящих должностях. Для достижения этих целей Госкомитет начал работу по созданию гендерных комиссий во всех муниципалитетах", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 4 dəfəyədək artıb

Другие новости из категории

AZPROMO: Азербайджан может расширить связи со Словакией в IT-сфере
AZPROMO: Азербайджан может расширить связи со Словакией в IT-сфере
7 мая 2024 г. 11:25
Роберт Симончич: Азербайджан и Словакия продолжат наращивать взаимный товарооборот
Роберт Симончич: Азербайджан и Словакия продолжат наращивать взаимный товарооборот
7 мая 2024 г. 10:17
Юсиф Абдуллаев: Сегодняшний форум откроет новые пути для сотрудничества между Баку и Братиславой
Юсиф Абдуллаев: Сегодняшний форум откроет новые пути для сотрудничества между Баку и Братиславой
7 мая 2024 г. 10:07
Министр: Отношения между Азербайджаном и Словакией быстро развиваются
Министр: Отношения между Азербайджаном и Словакией быстро развиваются
7 мая 2024 г. 09:52
В Баку начался азербайджано-словацкий бизнес-форум
ФотоВ Баку начался азербайджано-словацкий бизнес-форум
7 мая 2024 г. 09:38
В Баку средняя цена квартир в новостройках выросла на 3%
В Баку средняя цена квартир в новостройках выросла на 3%
6 мая 2024 г. 17:30
Азербайджан начал импорт арахиса из Венгрии
Азербайджан начал импорт арахиса из Венгрии
6 мая 2024 г. 15:42
Азербайджан увеличил импорт риса из Турции в 78 раз
Азербайджан увеличил импорт риса из Турции в 78 раз
6 мая 2024 г. 15:17
Цены на трехкомнатные квартиры выросли больше всего в Хатаинском и Наримановском районах Баку
Цены на трехкомнатные квартиры выросли больше всего в Хатаинском и Наримановском районах Баку
6 мая 2024 г. 13:49
Цены на двухкомнатные квартиры выросли больше всего в Хатаинском и Сабаильском районах Баку
Цены на двухкомнатные квартиры выросли больше всего в Хатаинском и Сабаильском районах Баку
6 мая 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi