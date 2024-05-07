Роберт Симончич: Азербайджан и Словакия продолжат наращивать взаимный товарооборот

Азербайджан и Словакия за последние несколько лет провели 4-5 совместных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества.

Азербайджан и Словакия продолжат работать над новыми соглашениями, что позволит и далее наращивать двустороннюю торговлю.

Как передает Report, об этом заявил глава Агентства по инвестициям и торговому развитию Словакии Роберт Симончич на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

Симончич подчеркнул, что за последние несколько лет страны провели около 5 совместных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества.

"Словакия активно развивает сферы энергетики, ИКТ, производства электроники, автомобильную промышленность, космическую отрасль и спутниковые технологии, имеет большой опыт, которым может поделиться. Все это, с учетом подписанных сегодня на форуме документов, может создать фундамент для будущего сотрудничества", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Словакия экспортирует в год товаров в Азербайджан на 8 млн евро, импортирует на 1 млн евро. "Однако, будут подписаны новые соглашения и это увеличит объемы торговли между нашими странами", - отметил он.