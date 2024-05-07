О нас

Замминистра: На развитие женского предпринимательства выделено более 50 млн манатов льготных кредитов

Замминистра: На развитие женского предпринимательства выделено более 50 млн манатов льготных кредитов В период с 2020 года по первый квартал 2024 года Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты на сумму свыше 50 млн манатов более 800 инвестиционным проектам по развитию женского предпринимательства, и создал у
Бизнес
7 мая 2024 г. 12:33
Замминистра: На развитие женского предпринимательства выделено более 50 млн манатов льготных кредитов

В период с 2020 года по первый квартал 2024 года Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты на сумму свыше 50 млн манатов более 800 инвестиционным проектам по развитию женского предпринимательства, и создал условия для открытия более 1000 новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на 4-м диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

По его словам, Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предпринимает соответствующие меры для содействия развитию женского предпринимательства.

С.Мамедов также подчеркнул, что 4-й диалог по ЦУР станет эффективной платформой для обсуждения и обмена знаниями по глобальным и специфическим для Азербайджана вопросам, особенно с точки зрения расширения экономических прав и возможностей женщин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy Minister: Nearly $30 million granted in concessional loans for development of women's entrepreneurship in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanda qadın sahibkarlığın inkişafına 50 milyon manatdan çox güzəştli kredit verilib"

Другие новости из категории

AZPROMO: Азербайджан может расширить связи со Словакией в IT-сфере
AZPROMO: Азербайджан может расширить связи со Словакией в IT-сфере
7 мая 2024 г. 11:25
Бахар Мурадова: Число женщин-предпринимателей в Азербайджане увеличилось почти в 4 раза
Бахар Мурадова: Число женщин-предпринимателей в Азербайджане увеличилось почти в 4 раза
7 мая 2024 г. 11:24
Роберт Симончич: Азербайджан и Словакия продолжат наращивать взаимный товарооборот
Роберт Симончич: Азербайджан и Словакия продолжат наращивать взаимный товарооборот
7 мая 2024 г. 10:17
Юсиф Абдуллаев: Сегодняшний форум откроет новые пути для сотрудничества между Баку и Братиславой
Юсиф Абдуллаев: Сегодняшний форум откроет новые пути для сотрудничества между Баку и Братиславой
7 мая 2024 г. 10:07
Министр: Отношения между Азербайджаном и Словакией быстро развиваются
Министр: Отношения между Азербайджаном и Словакией быстро развиваются
7 мая 2024 г. 09:52
В Баку начался азербайджано-словацкий бизнес-форум
ФотоВ Баку начался азербайджано-словацкий бизнес-форум
7 мая 2024 г. 09:38
В Баку средняя цена квартир в новостройках выросла на 3%
В Баку средняя цена квартир в новостройках выросла на 3%
6 мая 2024 г. 17:30
Азербайджан начал импорт арахиса из Венгрии
Азербайджан начал импорт арахиса из Венгрии
6 мая 2024 г. 15:42
Азербайджан увеличил импорт риса из Турции в 78 раз
Азербайджан увеличил импорт риса из Турции в 78 раз
6 мая 2024 г. 15:17
Цены на трехкомнатные квартиры выросли больше всего в Хатаинском и Наримановском районах Баку
Цены на трехкомнатные квартиры выросли больше всего в Хатаинском и Наримановском районах Баку
6 мая 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi