Замминистра: На развитие женского предпринимательства выделено более 50 млн манатов льготных кредитов

В период с 2020 года по первый квартал 2024 года Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты на сумму свыше 50 млн манатов более 800 инвестиционным проектам по развитию женского предпринимательства, и создал у

В период с 2020 года по первый квартал 2024 года Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты на сумму свыше 50 млн манатов более 800 инвестиционным проектам по развитию женского предпринимательства, и создал условия для открытия более 1000 новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на 4-м диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

По его словам, Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предпринимает соответствующие меры для содействия развитию женского предпринимательства.

С.Мамедов также подчеркнул, что 4-й диалог по ЦУР станет эффективной платформой для обсуждения и обмена знаниями по глобальным и специфическим для Азербайджана вопросам, особенно с точки зрения расширения экономических прав и возможностей женщин.