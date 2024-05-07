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Юсиф Абдуллаев: Сегодняшний форум откроет новые пути для сотрудничества между Баку и Братиславой

Юсиф Абдуллаев: Сегодняшний форум откроет новые пути для сотрудничества между Баку и Братиславой Сегодняшний азербайджано-словацкий бизнес-форум откроет новые пути и возможности для сотрудничества между двумя странами.
Бизнес
7 мая 2024 г. 10:07
Юсиф Абдуллаев: Сегодняшний форум откроет новые пути для сотрудничества между Баку и Братиславой

Сегодняшний азербайджано-словацкий бизнес-форум откроет новые пути и возможности для сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе бизнес-форума, проходящего в Баку.

"У нас налажено очень хорошее сотрудничество со Словакией. За последние 15 лет было организовано много совместных мероприятий здесь и в Словакии",- сказал он.

В ходе выступления Абдуллаев также пригласил коллег участвовать в конференции по климату COP29, который пройдет в ноябре этого года в Баку.

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Версия на английском языке Yusif Abdullayev: Today’s forum to open new ways for Baku-Bratislava co-op

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