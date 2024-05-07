AZPROMO: Азербайджан может расширить связи со Словакией в IT-сфере

Имеются возможности для расширения связей между Азербайджаном и Словакией в области информационных технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, в Азербайджане работают семь словацких компаний.

"Мы полагаем, что после бизнес-форума товарооборот между двумя странами увеличится. В сегодняшнем форуме принимают участие 37 компаний из Словакии, 55 компаний и государственных учреждений из Азербайджана. Сегодняшние встречи создадут новые возможности и позволят нам обсудить сотрудничество друг с другом", - сказал Ю.Абдуллаев.