Азербайджанцы купили в Турции 70 квартир в июне

Первое место в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции, в отчетном месяце занимают граждане Ирана

Граждане Азербайджана приобрели 70 квартир в Турции в июне этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 3 квартиры или 4,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В январе-июне гражданам Азербайджана продана 431 квартира, что на 100 единиц или 18,8% ниже показателя годом ранее.

В прошлом месяце иностранцы купили в Турции 1 679 единиц жилья, что на 1 038 единиц или 38,2% меньше, чем в прошлом году.

В январе-июне это число сократилось на 5 756 единиц жилья или 28,5% – до 14 413 единиц.

Первое место в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции, в отчетном месяце занимают граждане Ирана – 398 квартир (в январе-июне – 2 628 квартир). Затем следует Ирак – 257 квартир (в январе-июне - 2 359). Первую тройку замыкают граждане Китая - в июне они приобрели 78 квартир, в январе-июне – 415 квартир.