Азербайджана и ОАЭ могут создать платформы по сотрудничеству

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов встретился в Дубае с государственным министром по предпринимательству и МСП Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Б

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов встретился в Дубае с государственным министром по предпринимательству и МСП Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Белхулом Аль Фаласи.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и ОАЭ придают большое значение развитию сектора МСП, обсуждены применяемые в этой сфере механизмы поддержки и проделанная работа.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества между субъектами бизнеса, были отмечены перспективы реализации совместных мероприятий между KOBİA и министерством, бизнес-возможности Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. На встрече также обсуждались вопросы создания платформ сотрудничества, которые объединят вокруг себя деловых людей обеих стран.