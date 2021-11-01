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Азербайджана и ОАЭ могут создать платформы по сотрудничеству

Азербайджана и ОАЭ могут создать платформы по сотрудничеству Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов встретился в Дубае с государственным министром по предпринимательству и МСП Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Б
Бизнес
1 ноября 2021 г. 14:53
Азербайджана и ОАЭ могут создать платформы по сотрудничеству

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов встретился в Дубае с государственным министром по предпринимательству и МСП Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Белхулом Аль Фаласи.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и ОАЭ придают большое значение развитию сектора МСП, обсуждены применяемые в этой сфере механизмы поддержки и проделанная работа.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества между субъектами бизнеса, были отмечены перспективы реализации совместных мероприятий между KOBİA и министерством, бизнес-возможности Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. На встрече также обсуждались вопросы создания платформ сотрудничества, которые объединят вокруг себя деловых людей обеих стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, UAE may establish platforms for cooperation between their businesses
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-BƏƏ biznesi arasında əməkdaşlıq platformalarının yaradılması təklif edilir

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