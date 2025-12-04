Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан заявил о наличии эффективного партнерства со странами D-8

    Бизнес
    • 04 декабря, 2025
    • 13:26
    Азербайджан наладил эффективное партнерство со странами Организации экономического сотрудничества D-8.

    Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на 4-м заседании министров торговли D-8 в Каире.

    По его словам, Организация D-8 является действенной платформой для укрепления устойчивости торговли между государствами-членами, диверсификации рынков и расширения экономического сотрудничества.

    Баширли подчеркнул важность обсуждений, направленных на повышение объемов взаимной торговли и формирование более эффективных экономических связей внутри объединения.

    Он проинформировал участников заседания о благоприятной бизнес-среде, имеющихся в Азербайджане стратегических транспортно-логистических преимуществах, промышленном потенциале и широких инвестиционных возможностях.

    В ходе мероприятия обсуждались вопросы углубления торговой интеграции между странами D-8, увеличения инвестиционных потоков, продвижения устойчивого развития и расширения обмена знаниями.

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycan D-8 ölkələri ilə səmərəli tərəfdaşlığa malikdir"
    Azerbaijan highlights strong partnership with D-8 member states
