Азербайджан заявил о наличии эффективного партнерства со странами D-8

Азербайджан наладил эффективное партнерство со странами Организации экономического сотрудничества D-8.

Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на 4-м заседании министров торговли D-8 в Каире.

По его словам, Организация D-8 является действенной платформой для укрепления устойчивости торговли между государствами-членами, диверсификации рынков и расширения экономического сотрудничества.

Баширли подчеркнул важность обсуждений, направленных на повышение объемов взаимной торговли и формирование более эффективных экономических связей внутри объединения.

Он проинформировал участников заседания о благоприятной бизнес-среде, имеющихся в Азербайджане стратегических транспортно-логистических преимуществах, промышленном потенциале и широких инвестиционных возможностях.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы углубления торговой интеграции между странами D-8, увеличения инвестиционных потоков, продвижения устойчивого развития и расширения обмена знаниями.