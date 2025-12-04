Азербайджан заявил о наличии эффективного партнерства со странами D-8
- 04 декабря, 2025
- 13:26
Азербайджан наладил эффективное партнерство со странами Организации экономического сотрудничества D-8.
Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на 4-м заседании министров торговли D-8 в Каире.
По его словам, Организация D-8 является действенной платформой для укрепления устойчивости торговли между государствами-членами, диверсификации рынков и расширения экономического сотрудничества.
Баширли подчеркнул важность обсуждений, направленных на повышение объемов взаимной торговли и формирование более эффективных экономических связей внутри объединения.
Он проинформировал участников заседания о благоприятной бизнес-среде, имеющихся в Азербайджане стратегических транспортно-логистических преимуществах, промышленном потенциале и широких инвестиционных возможностях.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы углубления торговой интеграции между странами D-8, увеличения инвестиционных потоков, продвижения устойчивого развития и расширения обмена знаниями.