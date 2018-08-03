Азербайджан закупает более 70% экспортируемых Грузией сигарет

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2018 года Грузия экспортировала за рубеж сигареты на сумму 53,7 млн долларов, что в 11 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в материалах Национального агентства статистики Грузии.

По информации, в Азербайджан экспортирован товар на 38,7 млн долларов, что равно 72% общего экспорта сигарет.

Также табачная продукция на 6,1 млн долларов экспортирована в Узбекистан, 5,8 млн долларов – Казахстан, 2,5 млн долларов – Сингапур. В небольшом объеме сигаретная продукция отправлялась также в Турцию, Грецию и Армению.

Почти вся экспортированная продукция является реэкспортом, то есть это экспорт продукции, которая не производится в Грузии. Согласно статистике, за шесть месяцев 2018 года вырос так же и импорт сигарет. Он составил 63,5 млн долларов, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.