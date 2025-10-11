Азербайджан возобновил поставки винограда в Украину

Азербайджан в январе-июле текущего года экспортировал 583,3 тонны винограда на сумму 474 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 24% и 35% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Россию 563,8 тонны винограда (на 26% меньше, чем годом ранее) на сумму 442 тыс. долларов США (-39%), в Украину - 19,3 тонны на сумму 28,9 тыс. долларов США, в Саудовскую Аравию - 0,2 тонны на сумму 3,1 тыс. долларов США (год назад поставок не было).

Поставки винограда в Украину возобновлены спустя год и 9 месяцев.