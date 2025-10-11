Azərbaycan Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edib
Biznes
- 11 oktyabr, 2025
- 11:48
Bu ilin yanvar-iyul ayında Azərbaycan 474 min ABŞ dolları dəyərində 583,3 ton təzə üzüm ixrac edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 35 %, kəmiyyət olaraq – 24 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 442 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 39 % az) 563,8 ton (-26 %), Ukraynaya 28,9 min ABŞ dolları dəyərində 19,3 ton və Səudiyyə Ərəbistanına 3,1 min ABŞ dolları dəyərində 0,2 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul göndərilib.
Azərbaycan 1 il 9 aylıq fasilənin ardından Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edib.
