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Азербайджан внедрит систему оценки углеродного следа

Азербайджан внедрит систему оценки углеродного следа 17:44 Государственная налоговая служба при Министерстве экономики работает над системой оценки углеродного следа и первичной торговой системой.
Бизнес
3 октября 2024 г. 18:06
Азербайджан внедрит систему оценки углеродного следа

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики работает над созданием системы оценки углеродного следа и первичной торговли.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Госслужбы Самира Мусаева в четверг на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, Азербайджан расширяет механизмы оценки углеродного следа: "Мы работаем над национальной стратегией по изменению климата и ее расширением как в индивидуальной, так и в гибридной форме".

С.Мусаева добавила, что в Азербайджане еще нет углеродного рынка, и на данный момент изучаются различные рыночные механизмы.

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