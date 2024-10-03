Азербайджан внедрит систему оценки углеродного следа

17:44 Государственная налоговая служба при Министерстве экономики работает над системой оценки углеродного следа и первичной торговой системой.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики работает над созданием системы оценки углеродного следа и первичной торговли.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Госслужбы Самира Мусаева в четверг на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, Азербайджан расширяет механизмы оценки углеродного следа: "Мы работаем над национальной стратегией по изменению климата и ее расширением как в индивидуальной, так и в гибридной форме".

С.Мусаева добавила, что в Азербайджане еще нет углеродного рынка, и на данный момент изучаются различные рыночные механизмы.