Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Таджикистан предложил расширить возможности Молодежного совета СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:53
    Таджикистан предложил расширить возможности Молодежного совета СВМДА

    Таджикистан предлагает расширить возможности Молодежного совета СВМДА.

    Как передает Report, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Молодежь составляет значительную часть населения государств-членов СВМДА, и именно она в будущем несет ответственность за продолжение интеграционных процессов, укрепление дружественных связей и сохранение атмосферы доверия и взаимопонимания. В этой связи мы предлагаем расширить возможности Молодежного совета СВМДА", - сказал Рахмон.

    По его словам, важно, чтобы Молодежный совет стал постоянной площадкой для диалога, обмена опытом и выработки совместных инициатив молодежи государств-членов.

    Он подчеркнул, что вопросы, включенные в повестку дня саммита в Баку, в конечном счете направлены на достижение единой общей цели, а именно - обеспечение безопасного и стабильного процветания наших стран.

    "Убеждены, что при наличии политической воли, благодаря совместным усилиям мы сможем превратить СВМДА в эффективную площадку для диалога и сотрудничества, укрепления доверия и солидарности государств Азии", - отметил лидер Таджикистана.

    Он также добавил, что Таджикистан неизменно выступаем за расширение многостороннего сотрудничества в сферах культуры, туризма, молодежной политики и спорта как важного инструмента укрепления дружбы, доверия и взаимопонимания между государствами и народами Азии.

    Эмомали Рахмон Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Tacikistan AQEM-in Gənclər Şurasının imkanlarının genişləndirilməsini təklif edib
    Tajikistan proposes expanding capabilities of CICA Youth Council
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:44
    Фото
    Места памяти Западного Азербайджана: Летом 1918 года в селе Агуды были убиты 325 человек, в том числе 75 детей
    Внутренняя политика
    19:39
    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров
    В регионе
    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    Лента новостей