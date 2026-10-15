Таджикистан предложил расширить возможности Молодежного совета СВМДА

Таджикистан предлагает расширить возможности Молодежного совета СВМДА.

Как передает Report, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Молодежь составляет значительную часть населения государств-членов СВМДА, и именно она в будущем несет ответственность за продолжение интеграционных процессов, укрепление дружественных связей и сохранение атмосферы доверия и взаимопонимания. В этой связи мы предлагаем расширить возможности Молодежного совета СВМДА", - сказал Рахмон.

По его словам, важно, чтобы Молодежный совет стал постоянной площадкой для диалога, обмена опытом и выработки совместных инициатив молодежи государств-членов.

Он подчеркнул, что вопросы, включенные в повестку дня саммита в Баку, в конечном счете направлены на достижение единой общей цели, а именно - обеспечение безопасного и стабильного процветания наших стран.

"Убеждены, что при наличии политической воли, благодаря совместным усилиям мы сможем превратить СВМДА в эффективную площадку для диалога и сотрудничества, укрепления доверия и солидарности государств Азии", - отметил лидер Таджикистана.

Он также добавил, что Таджикистан неизменно выступаем за расширение многостороннего сотрудничества в сферах культуры, туризма, молодежной политики и спорта как важного инструмента укрепления дружбы, доверия и взаимопонимания между государствами и народами Азии.