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    Сеул и Токио решили продлить соглашение о валютном свопе на $10 млрд

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 13:05
    Сеул и Токио решили продлить соглашение о валютном свопе на $10 млрд

    Южная Корея и Япония договорились о продлении еще на три года соглашения о валютном свопе на сумму $10 млрд, срок действия которого истекает в ноябре этого года.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство финансов Южной Кореи.

    "Это решение принято в рамках усилий двух стран по дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Министр финансов Ли Хён-иль достиг соглашения со своей японской коллегой Сацуки Катаямой во время встречи в Бангкоке, состоявшейся в кулуарах ежегодных заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что в условиях глобальной финансовой неопределенности объем валютных свопов между двумя странами увеличился с $2 млрд в 2001 году до $70 млрд в 2011 году.

    В 2023 году две страны договорились возобновить соглашение с новой структурой, основанной на долларе США. В соответствии с соглашением, Южная Корея может занимать доллары у Японии в обмен на южнокорейскую вону, а Япония может делать то же самое в обмен на японскую иену.

    Валютный аукцион Южная Корея Япония
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