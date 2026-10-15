Сеул и Токио решили продлить соглашение о валютном свопе на $10 млрд

Южная Корея и Япония договорились о продлении еще на три года соглашения о валютном свопе на сумму $10 млрд, срок действия которого истекает в ноябре этого года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство финансов Южной Кореи.

"Это решение принято в рамках усилий двух стран по дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Министр финансов Ли Хён-иль достиг соглашения со своей японской коллегой Сацуки Катаямой во время встречи в Бангкоке, состоявшейся в кулуарах ежегодных заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в условиях глобальной финансовой неопределенности объем валютных свопов между двумя странами увеличился с $2 млрд в 2001 году до $70 млрд в 2011 году.

В 2023 году две страны договорились возобновить соглашение с новой структурой, основанной на долларе США. В соответствии с соглашением, Южная Корея может занимать доллары у Японии в обмен на южнокорейскую вону, а Япония может делать то же самое в обмен на японскую иену.