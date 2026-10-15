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    Завтра в Баку ожидается изморось

    Экология
    • 15 октября, 2026
    • 12:55
    Завтра в Баку ожидается изморось

    16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман и небольшая морось.

    Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем ​​- 23-28° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем ​​- 55-65%.

    В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Утром местами ожидается туман. Подует восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем ​​- 26-31° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем ​​- 18-23° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Bakıda hava çiskinli olacaq
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