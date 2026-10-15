Завтра в Баку ожидается изморось
- 15 октября, 2026
- 12:55
Будьте в курсе главных новостей!
16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман и небольшая морось.
Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем - 55-65%.
В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Утром местами ожидается туман. Подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 18-23° тепла.