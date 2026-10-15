Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Эмомали Рахмон призвал усилить роль СВМДА в диалоге стран Азии

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:52
    Эмомали Рахмон призвал усилить роль СВМДА в диалоге стран Азии

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) способно играть более значимую и эффективную роль в качестве площадки для диалога между странами континента.

    Как передает Report, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на VII саммите СВМДА в Баку.

    Он поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешной организацией саммита и поблагодарил за оказанное гостеприимство.

    "Выражаю уважаемому Ильхаму Алиеву благодарность за высокий уровень организации сегодняшнего саммита и теплое гостеприимство. Наша нынешняя встреча проходит в условиях, когда международная обстановка стала сложной и уязвимой, а геополитическое соперничество, конфликты и угрозы безопасности оказывают серьезное влияние на стабильность международных отношений", - сказал Рахмон.

    Президент Таджикистана также поздравил Лаос с присоединением к СВМДА в качестве полноправного члена.

    По его словам, в нынешних условиях прочную основу для долгосрочного мира и стабильности можно создать только на базе уважения суверенитета, доверия и взаимопонимания, соблюдения принципов международного права и мирного урегулирования споров и разногласий.

    "Таджикистан неизменно выступает за укрепление многополярной системы международных отношений и развитие созидательного сотрудничества между государствами. Мы убеждены, что СВМДА способно играть еще более эффективную роль в качестве площадки для диалога между странами континента", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

    Ильхам Алиев Эмомали Рахмон Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Emoməli Rahmon Asiya ölkələrinin dialoqunda AQEM-in rolunu gücləndirməyə çağırıb
    Emomali Rahmon calls for strengthening CICA's role in dialogue among Asian countries
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