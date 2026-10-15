Эмомали Рахмон призвал усилить роль СВМДА в диалоге стран Азии

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) способно играть более значимую и эффективную роль в качестве площадки для диалога между странами континента.

Как передает Report, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на VII саммите СВМДА в Баку.

Он поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешной организацией саммита и поблагодарил за оказанное гостеприимство.

"Выражаю уважаемому Ильхаму Алиеву благодарность за высокий уровень организации сегодняшнего саммита и теплое гостеприимство. Наша нынешняя встреча проходит в условиях, когда международная обстановка стала сложной и уязвимой, а геополитическое соперничество, конфликты и угрозы безопасности оказывают серьезное влияние на стабильность международных отношений", - сказал Рахмон.

Президент Таджикистана также поздравил Лаос с присоединением к СВМДА в качестве полноправного члена.

По его словам, в нынешних условиях прочную основу для долгосрочного мира и стабильности можно создать только на базе уважения суверенитета, доверия и взаимопонимания, соблюдения принципов международного права и мирного урегулирования споров и разногласий.

"Таджикистан неизменно выступает за укрепление многополярной системы международных отношений и развитие созидательного сотрудничества между государствами. Мы убеждены, что СВМДА способно играть еще более эффективную роль в качестве площадки для диалога между странами континента", - подчеркнул Эмомали Рахмон.