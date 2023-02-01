О нас

Азербайджан ведет переговоры с инвесторами о создании кластеров с Узбекистаном

Азербайджан ведет переговоры с инвесторами о создании кластеров с Узбекистаном Ведутся переговоры с инвесторами по поводу создания кластеров хлопководства и шелководства в экономических зонах.
Бизнес
1 февраля 2023 г. 13:34
Азербайджан ведет переговоры с инвесторами о создании кластеров с Узбекистаном

Ведутся переговоры с инвесторами по поводу создания кластеров хлопководства и шелководства в экономических зонах.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Замир Дибиров заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, между Агентством по развитию экономических зон и бизнес-ассоциациями Узбекистана (Ассоциация "Узбекипаксаноат" и Ассоциация "Узтекстильпром") подписаны меморандумы о сотрудничестве по развитию шелководства, хлопковой и текстильной промышленности.

"В рамках совместного сотрудничества планируется создание кластеров хлопководства и шелководства в экономических зонах. В настоящее время проводятся встречи с инвесторами. Для инвестиционных проектов составляются технико-экономические обоснования, проводятся работы по выделению земельных участков для начала деятельности", - сказал З.Дибиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Özbəkistanla klasterlərinin yaradılması ilə bağlı investorlarla danışıqlar aparır

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi