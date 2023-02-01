Азербайджан ведет переговоры с инвесторами о создании кластеров с Узбекистаном

Ведутся переговоры с инвесторами по поводу создания кластеров хлопководства и шелководства в экономических зонах.

Ведутся переговоры с инвесторами по поводу создания кластеров хлопководства и шелководства в экономических зонах.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Замир Дибиров заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, между Агентством по развитию экономических зон и бизнес-ассоциациями Узбекистана (Ассоциация "Узбекипаксаноат" и Ассоциация "Узтекстильпром") подписаны меморандумы о сотрудничестве по развитию шелководства, хлопковой и текстильной промышленности.

"В рамках совместного сотрудничества планируется создание кластеров хлопководства и шелководства в экономических зонах. В настоящее время проводятся встречи с инвесторами. Для инвестиционных проектов составляются технико-экономические обоснования, проводятся работы по выделению земельных участков для начала деятельности", - сказал З.Дибиров.