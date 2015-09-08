​Азербайджан ведет переговоры для ограничения порога беспошлинной электронной торговли

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершаются работы по установке новых сканеров на таможенно-пропускных пунктах Ялама и Беюк Кясик. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев.

По словам председателя комитета, такие аппараты установлены на большинстве таможенно-пропускных пунктов: "Работы по установке больших сканеров находятся на стадии завершения. Сейчас это оборудование устанавливается на железнодорожной линии на станциях Беюк Кясик и Ялама. Это оборудование уже установлено на основных таможенно-пропускных пунктах, через которые пропускаются грузы".

А.Алиев также внес ясность в вопрос исполнения возложенных на ГТК обязанностей в связи с заложенными в бюджете будущего года низкими ценами на энергоносители: "Нашим долгом является исполнение прогнозов по сбору средств в бюджет. Однако тут есть определенные сложности. Например, пошлины не взимаются с ряда товаров из свободных экономических зон и стран СНГ. Некоторые товары не облагаются НДС. Это и создает определенные сложности".

Председатель комитета также отметил, что переговоры о снижении порога беспошлинной электронной торговли продолжаются: "Сейчас мы выступили с предложениями по поводу мобильных телефонов. Этот вопрос также был поднят российской стороной на заседании Совета глав таможенных органов стран СНГ. Это означает, что не только Азербайджан, но и другие страны сталкиваются с этой проблемой, которая сильно влияет на товарооборот. Мы также предложили установить правила относительно торговли мобильными телефонами".