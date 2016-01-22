Азербайджан в прошлом году сократил импорт автомобилей на 58%

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В 2015 году в Азербайджан было импортировано 26 785 единиц автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 36 583 или 57,73% меньше по сравнению с 2014 годом.

По информации, количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, выросло в 1,4 раза или на 471 единицу, составив 816 единиц. Импорт легковых автомобилей или других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, сократился на 58,75% или 33 850 единиц, составив 23 765 единиц.

В отчете ГТК говорится, что импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, составил 1 961 единицу, что на 3 093 единицы или 61,20% меньше, чем в 2014 году. В 2015 году в страну завезено 243 единицы моторных транспортных средства специального назначения, что на 111 единиц или 31,36% меньше показателя 2014 года.