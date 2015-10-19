​Азербайджан в этом году сократил импорт табака на 29%

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 230 931,90 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 59 675,4 тыс. долларов США или 28,54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 3,51% от общего объема импорта за 9 месяцев 2015 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 6 356,04 тыс. долларов, что на 3471,68 тыс. долларов или 34,97% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,07% от общего объема экспорта за 2015 год.