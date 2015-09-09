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    ​Азербайджан в два раза увеличил инвестиции в Грузию

    Азербайджан является лидером по вложению инвестиций в экономику соседнего государства

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Во II квартале этого года Азербайджан вложил в экономику Грузии инвестиций в объеме 160 млн. долларов США. 

    Как сообщает Report, это на 82 млн. доллара или в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По информации, в первом квартале этого года предприниматели Азербайджана вложили в экономику Грузии 59 млн. долларов инвестиций.

    Второе место по объему инвестиций в Грузию занимает Голландия (68 млн. долларов), третье место - Турция (41 млн. долларов).

    Отметим, что Азербайджан и Турция увеличили объем инвестиций в Грузию в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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