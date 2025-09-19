Азербайджан в 5 раз увеличил доходы от продажи картофеля в Казахстан

Азербайджан в январе-июле этого года экспортировал 70 тыс. 830 т картофеля (за исключением семенного) на сумму $28,1 млн.

Согласно подсчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 37% больше в стоимостном и на 47% - в количественном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Россию 59 тыс. 376 т (+40%) картофеля на сумму $22,7 млн (на 24% больше, чем год назад), в Беларусь - 5 тыс. 693 т (+2,7 раза) на сумму $3,15 млн (+3 раза), в Украину - 4 тыс. 394 т (+50%) на сумму $1,8 млн (+95%), в Грузию - 1 тыс. тонн (+52%) на сумму $303,4 тыс. (+49%), в Казахстан - 214 т (+5 раз) на сумму $85,4 тыс. (+5 раз).

В 2024 году из 48 тыс. 345 т картофеля, экспортированного Азербайджаном, 88% пришлось на долю России.