Azərbaycan Qazaxıstana kartof satışından gəlirini 5 dəfə artırıb
- 19 sentyabr, 2025
- 14:49
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 28,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 70 min 830 ton kartof (toxumluq kartofdan başqa) ixrac edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 37 %, kəmiyyət olaraq – 47 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 22,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 24 % çox) 59 min 376 ton (+40 %), Belarusa 3,15 milyon ABŞ dolları dəyərində (+3 dəfə) 5 min 693 ton (+2,7 dəfə), Ukraynaya 1,8 milyon ABŞ dolları dəyərində (+95 %) 4 min 394 ton (+50 %), Gürcüstana 303,4 min ABŞ dolları dəyərində (+49 %) 1 min ton (+52 %), Qazaxıstana 85,4 min ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 214 ton (+5 dəfə) məhsul alıb.
2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 48 min 345 ton kartofun 88 %-i Rusiyanın payına düşüb.