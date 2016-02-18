Азербайджан в 3 раза сократил импорт спиртных напитков

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в январе 2016 года в экспорте алкогольных напитков наблюдается отрицательная годовая динамика. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за этот период экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 203,05 тыс. долларов, что на 124,06 тыс. долларов или 37,93% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,03% общего объема экспорта.

В Госкомитете также сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, на сумму 1 179,30 тыс. долларов, что на 2 254,89 тыс. долларов или в 2,9 раз меньше, чем в 2015 году. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,27%.