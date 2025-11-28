Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в РФ более чем на 1%

Азербайджан за 10 месяцев 2025 года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на $968,9 млн, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский обзора экспорта, опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, за январь-октябрь 2025 года стоимость ненефтегазового экспорта в Турцию увеличилась на 1,8%, достигнув $486,3 млн, а в Швейцарию увеличилась на 70,7%, составив $288,3 млн.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал ненефтегазовую продукцию в Грузию на $273,6 млн (+ 16,6%) и в Украину на $171,4 млн.

В целом, за 10 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $3 млрд.