Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

Азербайджан и Сербия обсудили возможности повышения эффективности экономического сотрудничества в сферах бизнеса, энергетики, инвестиций, торговли и других областях.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров поделился на своей странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсуждения проходили в ходе его встречи с председателем Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич: "На встрече была подчеркнута важность совместных инициатив".