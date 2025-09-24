Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 16:35
    Азербайджан и Сербия обсудили возможности повышения эффективности экономического сотрудничества в сферах бизнеса, энергетики, инвестиций, торговли и других областях.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров поделился на своей странице в социальной сети "X".

    Министр отметил, что обсуждения проходили в ходе его встречи с председателем Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич: "На встрече была подчеркнута важность совместных инициатив".

    Сербия Азербайджан Микаил Джаббаров бизнес энергетика Ана Брнабич
    Azərbaycan Serbiya ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını artırır

