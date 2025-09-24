Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей
Бизнес
- 24 сентября, 2025
- 16:35
Азербайджан и Сербия обсудили возможности повышения эффективности экономического сотрудничества в сферах бизнеса, энергетики, инвестиций, торговли и других областях.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров поделился на своей странице в социальной сети "X".
Министр отметил, что обсуждения проходили в ходе его встречи с председателем Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич: "На встрече была подчеркнута важность совместных инициатив".
Последние новости
16:56
В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзитаДругие страны
16:54
Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человекВнешняя политика
16:43
Посла Молдовы вызвали в МИД РФДругие страны
16:41
Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООНВнешняя политика
16:40
Объявлен грантовый конкурс для частных детских садовНаука и образование
16:40
МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в ЕреванеВ регионе
16:35
Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областейБизнес
16:35
Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларовБизнес
16:32