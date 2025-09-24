İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    • 24 sentyabr, 2025
    • 16:20
    Azərbaycan Serbiya ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını artırır

    Azərbaycan Serbiya ilə biznes, enerji, investisiya, ticarət və digər sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial media hesabında paylaşıb.

    Nazir qeyd edib ki, müzakirələr Serbiyanın Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç ilə görüşdə aparılıb: "Görüşdə birgə təşəbbüslərin əhəmiyyəti vurğulanıb".

