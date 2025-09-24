Azərbaycan Serbiya ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını artırır
Biznes
- 24 sentyabr, 2025
- 16:20
Azərbaycan Serbiya ilə biznes, enerji, investisiya, ticarət və digər sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial media hesabında paylaşıb.
Nazir qeyd edib ki, müzakirələr Serbiyanın Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç ilə görüşdə aparılıb: "Görüşdə birgə təşəbbüslərin əhəmiyyəti vurğulanıb".
Serbiya Respublikası Milli Assambleyasının sədri xanım Ana Brnabiç (@anabrnabic) ilə görüşdük. Görüş zamanı birgə təşəbbüslərin əhəmiyyətini vurğulayaraq #ticarət, #investisiya, #biznes, #enerji və digər sahələrdə #iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması imkanlarını… pic.twitter.com/drFyyWqAvq— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 24, 2025
