    Азербайджан увеличил выручку от экспорта картофеля в 1,7 раза

    Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 1 618 тонн картофеля, что на 608 тонн или на 60% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, выручка от экспорта картофеля оценивается в $570 тыс. (+73%).

    В отчетный период доходы от экспорта картофеля занимали незначительную долю в экспортных операциях Азербайджана.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Экспорт картофеля
    Azərbaycan kartof ixracından gəlirini 73 % artırıb
    Azerbaijan boosts potato export revenues by 73%

