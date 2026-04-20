Азербайджан увеличил выручку от экспорта картофеля в 1,7 раза

Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 1 618 тонн картофеля, что на 608 тонн или на 60% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, выручка от экспорта картофеля оценивается в $570 тыс. (+73%).

В отчетный период доходы от экспорта картофеля занимали незначительную долю в экспортных операциях Азербайджана.