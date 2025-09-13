Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%

    Бизнес
    • 13 сентября, 2025
    • 11:18
    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%

    Азербайджан в январе-августе этого года импортировал из Турции товаров на сумму $1 млрд 558,179 млн, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции. 

    Поставки турецких товаров в Азербайджан составили 1% от общего объема экспорта Турции.

    Только в августе из Турции в Азербайджан были экспортированы товары на сумму $207,397 млн, что на 5% больше в годовом сравнении. Ежемесячный экспорт Турции в Азербайджан составил 1,1% от общего экспорта.

    За отчетный период стоимость общего экспорта Турции выросла на 5% в годовом сравнении, достигнув $154 млрд 069,867 млн.

    Турция товары импорт торговля
    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 9 %-ə yaxın artırıb

    Последние новости

    11:36

    Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулем

    Происшествия
    11:35

    В село Сеидбейли Ходжалинского района отправится первая группа жителей

    Внутренняя политика
    11:33

    В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человек

    Другие страны
    11:25

    В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве через социальные сети

    Происшествия
    11:18

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%

    Бизнес
    11:09

    Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в Украине

    Другие страны
    10:55

    У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаина

    Происшествия
    10:49

    За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо

    Происшествия
    10:47

    Власти Непала отменили комендантский час и запрет на массовые собрания

    Другие страны
    Лента новостей