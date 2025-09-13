Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%

Азербайджан в январе-августе этого года импортировал из Турции товаров на сумму $1 млрд 558,179 млн, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции.

Поставки турецких товаров в Азербайджан составили 1% от общего объема экспорта Турции.

Только в августе из Турции в Азербайджан были экспортированы товары на сумму $207,397 млн, что на 5% больше в годовом сравнении. Ежемесячный экспорт Турции в Азербайджан составил 1,1% от общего экспорта.

За отчетный период стоимость общего экспорта Турции выросла на 5% в годовом сравнении, достигнув $154 млрд 069,867 млн.