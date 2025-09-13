Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 9 %-ə yaxın artırıb
- 13 sentyabr, 2025
- 11:02
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 1 milyard 558,179 milyon ABŞ dolları dəyərində mal idxal edib.
"Report" Türkiyənin Ticarət Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8,6 % çoxdur.
Türkiyənin Azərbaycana ixracı onun ümumi ixracının 1 %-ni təşkil edib.
Təkcə avqustda isə Türkiyədən Azərbaycana 207,397 milyon ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edilib ki, bu da illik müqayisədə 5 % çoxdur. Türkiyənin Azərbaycana aylıq ixracı ümumi ixracının 1,1 %-i qədər olub.
Hesabat dövründə Türkiyənin ümumi ixracının dəyəri illik müqayisədə 5 % artaraq 154 milyard 069,867 milyon ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 13,095 milyard ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 9,4 % çox), Böyük Britaniya 9 milyard ABŞ dolları (+9,5 %), ABŞ 8,545 milyard ABŞ dolları (-2,5 %) və İtalya 8,23 milyard ABŞ dolları (+7,7 %) həyata keçirib.