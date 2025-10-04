Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 6%

    Бизнес
    • 04 октября, 2025
    • 10:28
    Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал из Турции товары на сумму $1 млрд 734,491 млн, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции.

    Экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от общего экспорта страны.

    Только в сентябре из Турции в Азербайджан были экспортированы товары на сумму $177,734 млн, что на 12,8% меньше в годовом сравнении. Ежемесячный экспорт Турции в Азербайджан составил 0,9% от общего экспорта.

    За отчетный период стоимость общего экспорта Турции увеличилась на 4,7% в годовом сравнении и достигла $173 млрд 714,770 млн.

