Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 6%
Бизнес
- 04 октября, 2025
- 10:28
Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал из Турции товары на сумму $1 млрд 734,491 млн, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции.
Экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от общего экспорта страны.
Только в сентябре из Турции в Азербайджан были экспортированы товары на сумму $177,734 млн, что на 12,8% меньше в годовом сравнении. Ежемесячный экспорт Турции в Азербайджан составил 0,9% от общего экспорта.
За отчетный период стоимость общего экспорта Турции увеличилась на 4,7% в годовом сравнении и достигла $173 млрд 714,770 млн.
Последние новости
10:38
Шахбаз Шариф: Пакистан приветствует прекращение огня в секторе ГазаДругие страны
10:34
В Кяльбаджаре заложен фундамент самой высотной ветровой электростанцииЭнергетика
10:33
РФ этой ночью атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетамиДругие страны
10:28
Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 6%Бизнес
10:23
Фото
В БСУ открылся VI Международный форум по новым вызовам в образованииНаука и образование
10:14
Санаэ Такаити возглавила ЛДП и может стать первой женщиной-премьером ЯпонииДругие страны
10:13
В Куре утонул человекПроисшествия
10:06
Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области УкраиныДругие страны
10:05