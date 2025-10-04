Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 6%

Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал из Турции товары на сумму $1 млрд 734,491 млн, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции.

Экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от общего экспорта страны.

Только в сентябре из Турции в Азербайджан были экспортированы товары на сумму $177,734 млн, что на 12,8% меньше в годовом сравнении. Ежемесячный экспорт Турции в Азербайджан составил 0,9% от общего экспорта.

За отчетный период стоимость общего экспорта Турции увеличилась на 4,7% в годовом сравнении и достигла $173 млрд 714,770 млн.